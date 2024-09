MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Navegació Aèria i Aeroports Bolivians (Naabol) ha anunciat que ha tancat al trànsit aeri cinc aeroports i 15 estacions secundàries per falta de visibilitat a causa de la fumera provocada pels incendis forestals que afecten el país. Dels 39 aeroports que administra Naabol, 20 estan tancats.

"Parlem de cinc aeroports comercials i 15 estacions secundàries (...). Són cinc aeroports en aquest moment que no tenim cap operació pel tema de visibilitat, pel tema de la fumera, que avui dia està assotant al territori bolivià", ha explicat el director executiu de Naabol, Elmer Pou, segons recull l'agència de notícies oficial boliviana, ABI.

Els aeroports comercials els vols dels quals estan suspesos per la falta de visibilitat estan els de La Pau (L'Alt), Cochabamba (Jorge Wilstermann), Santa Creu (Viru Viru), Pando (Capità Aníbal Arab).

Les estacions secundàries que estan tancades i fora d'operacions estan a Santa Ana, Sant Ramón, Magdalena, Sant Ignacio de Moxos, El Trompillo, Ascensión de Guarayos, San Javier, Concepción, San José de Chiquitos, Sant Ignacio de Velasco, Roboré, Sant Matías, Port Suárez, Camiri i Valle Gran, en els departaments de Beni i Santa Creu.

Segons reglament de la Direcció general d'Aeronàutica Civil (DGAC), tant per a vols nacionals com a internacionals, en els aeroports internacionals de l'eix central el mínim permès de visibilitat per a enlairaments és de 1.600 metres i per aterrar, 800 metres.