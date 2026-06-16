Bolívia anuncia un acord amb els EUA contra el narcotràfic i el crim organitzat per 17 milions d'euros

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MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de Bolívia ha anunciat aquest dilluns per la nit un acord de cooperació amb els Estats Units per més de 17 milions d'euros per reforçar l'actuació enfront del tràfic de drogues i el crim organitzat.
"Bolívia i els Estats Units han subscrit una Carta d'acord que permetrà canalitzar fins a 20 milions de dòlars (prop de 17,3 milions d'euros) en cooperació tècnica, capacitació i equipament per enfortir la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat", ha anunciat la cartera en xarxes socials.
L'anunci, sobre el qual Washington no s'ha pronunciat fins al moment, arriba després que, a principis de mes, la coalició 'Escut de les Amèriques' (iniciativa de seguretat impulsada per l'Administració de Donald Trump) expressés el seu suport al Govern de Rodrigo Paz a Bolívia apuntant a uns suposats "diners bruts provinent del narcotràfic i el crim transnacional" que conformaria o seria part del finançament de les protestes i bloquejos de carreteres contra Paz.