El bloc de Netanyahu pren avantatge amb el 55% escrutat i se situa amb 56 escons enfront dels 49 opositors

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El bloc conservador que encapçala el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, se situa amb un avantatge provisional de 56 escons (vuit menys que en els comicis de 2022) després d'haver-se computat ja el 55,4% de les taules electorals, enfront dels 49 diputats que recala el bloc opositor liderat per Gadi Eisenkot, segons les dades parcials publicades per la Comissió Electoral Central.
D'acord amb el recompte oficial, el bloc de formacions que encapçala Netanyahu acapara un 43,8% dels suports (1.245.438 sufragis): per partits, el Likud (formació a la qual pertany el primer ministre) es manté com la força individual més votada amb 27 escons (20,7% i 586.995 vots), seguit per Judaisme Unit del Torà amb 9 diputats, Shas i Otzma Yehudit amb 7 cadascun, i el Partit Sionista Religiós amb 6 seients.
Per la seva banda, el bloc opositor liderat per Gadi Eisenkot escala de manera provisional fins als 49 diputats (tres més que en l'anterior legislatura) després de collir un 39% dels vots (1.109.374 paperetes): el partit Yashar, encapçalat per Eisenkot, s'aferma com la segona força política del país amb 21 escons (16,9% i 479.221 sufragis), seguit per B'Yachad, liderat per Naftali Bennett, amb 11; el Partit Demòcrata, de Yair Golan, amb 9, i Yisrael Beiteinu, d'Avigdor Lieberman, amb 8.