El bloc d'esquerres de la primera ministra danesa guanya les eleccions però necessitarà pactar

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -
El bloc d'esquerres liderat per la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha guanyat aquest dimarts per la nit les eleccions legislatives, en fer-se amb 84 diputats al Parlament, la qual cosa suposa que haurà de pactar amb altres formacions per poder arribar a una majoria de 90 escons, requerits per governar.
"M'hagués agradat que el Partit Socialdemòcrata obtingués resultats diferents, però aquests estan bé", ha assenyalat Frederiksen en unes declaracions recollides per la cadena estatal DR després d'obtenir el 21,9% dels vots emesos, la qual cosa suposa una caiguda del 5,6% i 12 representants menys que en els últims comicis.
Amb tot, la seva formació suma 84 escons al Parlament en el bloc conformat juntament amb el Partit Social Liberal (Radikale Venstre), el socialdemòcrata-verda Esquerra Verda, els ecosocialistes de l'Aliança Vermella-Verda i l'europeista Alternativa, quedant-se així a sis diputats de la majoria.