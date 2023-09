Blinken i la seva homòloga romanesa analitzen les restes dels drons trobats prop de la frontera

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha mantingut aquest dijous una trucada telefònica amb la seva homòloga romanesa, Luminita Odobescu, per parlar de la investigació oberta a Romania sobre les restes de drons russos prop de la frontera amb Ucraïna.

"Han parlat d'una cooperació addicional per preservar la seguretat de l'espai aeri, com ara una rotació d'avions de combat F-16 nord-americans addicionals per reforçar la missió de vigilància aèria de l'OTAN", diu un comunicat del portaveu de Blinken, Matthew Miller.

A més a més, el secretari d'estat ha reafirmat el suport "infrangible" de Washington a Romania, alhora que ha destacat que es tracta d'un aliat de l'OTAN.

L'Aliança Atlàntica va traslladar dimecres la seva "ferma solidaritat" amb Romania després de localitzar-se en una zona prop de la frontera amb Ucraïna restes del que, segons els primers indicis, correspon a un dron llançat per les forces armades de Rússia.

Després de diverses denúncies i desmentiments entre Romania i Ucraïna, el Govern romanès va confirmar finalment que havia localitzat les restes d'un possible dron rus. Kíiv ja en va informar el dia abans si bé Bucarest va negar la notícia.

El president romanès, Klaus Iohannis, va anunciar que havia sol·licitat una "investigació urgent i professional" per identificar la procedència de les restes i va advertir que si es confirmés l'origen rus es tractaria d'una situació "inadmissible" i "una greu violació" de la sobirania i integritat territorial romanesa.