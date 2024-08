Blinken diu des d'Israel que "potser sigui l'última oportunitat" d'aconseguir un alto-el-foc

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha afirmat aquest dilluns des de Tel Aviv i davant del president d'Israel, Isaac Herzog, que "tal vegada sigui l'última oportunitat" d'aconseguir un alto-el-foc entre l'Exèrcit israelià i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza,

"Aquesta és la meva novena visita des del 7 d'octubre a Israel, a Pròxim Orient. I és un moment decisiu, probablement el millor i potser l'última oportunitat per portar als ostatges a casa, aconseguir un alto-el-foc i posar a tots en un millor camí cap a una pau i una seguretat duradores", ha declarat davant dels mitjans de comunicació.

El cap de la diplomàcia nord-americana ha assegurat que està a la regió "com a part d'un esforç diplomàtic intensiu" del president dels Estats Units, Joe Biden, "per tractar de portar aquest acord a bon port". "És hora que es faci", ha conclòs abans de la seva reunió amb Herzog. Posteriorment, es reunirà amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

Per la seva banda, abans, el president Herzog ha deslligat a Israel de qualsevol responsabilitat en aquesta falta de consens durant la negociació, remarcant que "la gent ha d'entendre que tot comença amb la negativa de Hamas a seguir avançant", si bé confia a poder arribar a un acord.

"Encara tenim molta esperança en poder avançar en les negociacions", ha dit abans de reunir-se en privat amb Blinken, agraint no només als Estats Units els seus esforços durant la negociació, sinó també a Egipte i Qatar.

D'altra banda, Estats Units també ha reconegut el seu lideratge a la regió, després d'haver aconseguit formar "una coalició molt poderosa i impressionant d'exèrcits i potències" que busquen defensar "la pau i un futur millor" per a Pròxim Orient enfront d'aquest "imperi del mal" que emana des de l'Iran.

Hamas, que no ha participat de forma directa en aquesta ronda de negociacions, ha acusat de Netanyahu de retirar-se dels punts acordats a fa més de dos mesos, anunciats per Biden i avalats pel Consell de Seguretat de l'ONU. Així, ha instat als països mediadors --EUA, Egipte i Qatar-- a obligar a Israel a aplicar l'acordat "perquè les negociacions no entrin en un cercle viciós".