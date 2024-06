Blinken demana als països del Pròxim Orient que "pressionin" Hamas perquè accepti el pla d'alto el foc

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat dels Estats Units (EUA), Antony Blinken, ha reclamat aquest dilluns des del Caire als països de la regió del Pròxim Orient que "pressionin" el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) perquè accepti el 'full de ruta' sobre la taula per a un alto el foc a la Franja de Gaza i l'alliberament dels ostatges segrestats durant els atacs del 7 d'octubre.

"El meu missatge als governs de la regió és que, si volen un alto el foc, que pressionin Hamas perquè digui que sí. Si volen alleujar el patiment dels palestins a Gaza, pressionin Hamas perquè digui que sí", ha dit durant una visita a Egipte en la qual s'ha reunit amb el president del país, Abdelfatah al-Sisi.

"Si voleu que els ostatges tornin a casa, pressioneu Hamas perquè digui que sí. Si voleu evitar que el conflicte s'expandeixi, pressioneu Hamas perquè digui que sí", ha assenyalat, abans d'afegir que la proposta desvelada pel president nord-americà, Joe Biden, s'assembla a la que el grup islamista palestí "va acceptar prèviament".

Així, ha subratllat que "els països de la regió i del món (...) hi han donat suport" i ha argumentat que, si s'aconsegueix un alto el foc, "s'obre un camí a una seguretat i una pau més duradora a Gaza". Blinken ha enaltit a més "el paper clau d'Egipte com a mediador no només per portar Hamas a la taula de converses, sinó perquè diguin que sí".

"Els nostres homòlegs egipcis han estat en contacte amb Hamas fa amb prou feines unes hores", ha ressenyat, alhora que ha destacat que "és clau continuar treballant en els plans per a l'endemà" a Gaza, inclosos els plans sobre governança i reconstrucció, cosa que abordarà en la nova gira a la regió, que ara el portarà a Israel, Jordània i Qatar.