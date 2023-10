Blinken aposta per l'enviament d'ajuda humanitària als civils de Gaza

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat dels Estats Units (EUA), Antony Blinken, ha traslladat al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, els contactes en les darreres hores de l'administració Biden per "facilitar l'arribada d'ajuda humanitària als civils" que estan atrapats a la Franja de Gaza, en una trobada cara a cara a Jerusalem.

El cap de la diplomàcia nord-americana, que ha tornat a Israel després d'una gira per diversos països àrabs, ha informat Netanyahu de les converses que ha mantingut aquests darrers dies, mentre que el primer ministre israelià l'ha informat de la situació sobre el terreny arran de l'escalada del conflicte amb Hamas, segons un comunicat del Departament d'Estat.

Blinken, que confia en un "ràpid i segur alliberament" dels ostatges a mans dels milicians palestins --uns 200, segons xifres oficials israelianes--, ha defensat el dret d'Israel a "defensar-se del terrorisme de Hamas", qüestions que el secretari nord-americà també ha trasllat en una altra reunió amb el president Isaac Herzog.

Blinken ha encapçalat la resposta política nord-americana a l'onada d'atacs iniciats per Hamas el 7 d'octubre i la posterior contraofensiva israeliana, si bé alguns mitjans locals ja han apuntat a la possibilitat d'una visita aquesta setmana del president dels EUA, Joe Biden. La Casa Blanca, que no ha fet oficial cap viatge, ha confirmat aquest dilluns que Biden no viatjarà a Colorado per centrar-se en reunions de seguretat.