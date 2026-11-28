Thomas James Hurst / Zuma Press / Europa Press
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 20 persones, vàries d'elles menors d'edat, han mort en un bombardeig de l'aviació de l'Exèrcit de la junta militar birmana sobre la localitat d'Iyone, districte de Sinbaungwe, regió de Magway, al centre-oest de Birmània, segons ha denunciat el govern prodemocràtic a l'exili.
La zona bombardejada està entre un monestir budista i una escola d'Iyone, on viuen unes 160 famílies, ha explicat un monjo de la zona en declaracions al portal de notícies Myanmar Now. Els habitants de la zona han cercat refugi després de l'atac, per la qual cosa encara no es coneix el nombre definitiu de víctimes mortals.
Un portaveu del Govern d'Unitat Nacional (GUN) a l'exili, Nay Phone Latt, ha confirmat l'atac contra aquesta zona i que la mateixa es trobava sota control de forces del GUN.
Un comunicat del govern a l'exili ha explicat que l'atac es va produir dijous passat entre les 14.44 i les 16.20 hores, quan se celebrava al lloc una cerimònia d'ofrenes de caritat al col·legi i al monestir budista.
El govern a l'exili destaca que els militars van emprar 4 bombes de 500 lliures --uns 226 quilos-- llançades per avions de combat, 12 obusos d'artilleria i 7 drons kamikaze. "La junta militar terrorista ha atacat deliberadament els civils congregats per causar la major quantitat possible de víctimes malgrat l'absència total d'enfrontaments armats al lloc", ha denunciat.
Després de l'atac hi va haver "intensos bombardejos d'artilleria" que "van contribuir al crim de guerra" i atacant amb drons kamikaze les localitats on van ser evacuats els ferits, tallant les línies de comunicació i impedint l'arribada de rescatadors i ajuda humanitària obstruint les rutes.
Entre els morts hi ha un monjo novici, menors, professors, dones i altres civils, així com 9 combatents del Batalló del districte de Thayet que feien tasques de protecció de la població civil, explica el govern prodemocràtic. Altres 21 civils estan ferits greus, 14 d'ells menors i 6 dones. A més hi ha més de 400 desplaçats.
El subcomandant i portaveu de la Regió Militar Sud Nº 2 del govern militar, Tin Oo, ha assegurat que entre els morts hi ha combatents de la Força de Defensa Popular rebel.