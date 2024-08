Bill Clinton critica l'edat de Trump i lloa la decisió de Biden de permetre que Harris sigui la candidata demòcrata

Oprah Winfrey insta a "triar el sentit comú per sobre del contrasentit" en les pròximes eleccions presidencials



MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Bill Clinton (1993-2001) ha criticat aquest dimecres a l'exmandatari i candidat republicà a la Casa Blanca Donald Trump, entre altres aspectes, per la seva edat per concórrer a la Presidència, mentre que ha lloat la decisió de l'actual dirigent, Joe Biden, de tirar-se enrere i deixar que sigui la seva 'número dos', Kamala Harris, la candidata del Partit Demòcrata en les eleccions presidencials del novembre.

"Fa dos dies vaig fer 78 anys. Soc l'home més vell de la meva família des de fa quatre generacions. I l'única superioritat personal que vull fer valer és que segueixo sent més jove que Donald Trump", ha dit durant el seu discurs a la Convenció Nacional Demòcrata que s'està celebrant a Chicago. En el cas que Trump guanyi les eleccions, es convertirà en el president de major edat a jurar el càrrec, amb gairebé 79 anys.

Per contra, ha sostingut que la decisió de Biden de retirar-se de la carrera per a la reelecció realçarà el seu llegat, reconeixent que no és una decisió fàcil per a un polític. "És un marcat contrast amb el que passa en l'altre partit. Per això, vull agrair-li el seu coratge, compassió, la seva classe, el seu servei, el seu sacrifici", ha expressat, fent referència als dubtes que van obligar al fet que presentés la seva renúncia per la seva avançada edat.

Tornant a Trump, Clinton ha dit que el republicà només parla de si mateix, mentre que ha elogiat a Harris. "És l'única candidata que té visió, experiència, temperament, voluntat i sí, la pura alegria de fer alguna cosa. Què fa el seu oponent? Parla de si mateix. És com els tenors que obren abans de pujar a l'escenari dient 'jo, jo, jo, jo, jo'. Quan Harris sigui presidenta, cada dia començarà amb 'tu, tu, tu, tu, tu'".

En aquest sentit, ha considerat que en aquests comicis hi ha una "clara elecció entre Harris, que mira "pel poble", i "l'altre tipus, que ha demostrat fins i tot més que la primera vegada que es preocupa per ell i de si mateix".

Amb la intervenció de Clinton en aquesta tercera nit de la convenció, els tres últims presidents demòcrates nord-americans han mostrat el seu suport públic a Harris. El dia abans va ser el torn de Barack Obama (2009-2017) i la primera nit ho va fer l'actual president, Joe Biden (2021).

PELOSI ASSEGURA QUE HARRIS "ESTÀ LLESTA" PER A "NOUS ASSOLIMENTS"

La congressista i expresidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units Nancy Pelosi, una de les veus fortes del Partit Demòcrata que va suggerir que Biden hauria de replantejar-se la seva candidatura a la Casa Blanca, ha pujat a l'escenari per destacar els assoliments de l'Administració Biden-Harris i ha agregat que l'actual vicepresidenta "està llesta" per portar al país "a nous assoliments".

"La nostra democràcia és tan forta com el coratge i el compromís dels qui estan a càrrec de la seva cura. I hem de triar líders que creguin en eleccions lliures i justes, que respectin la transferència pacífica del poder. L'elecció no pot ser més clara: aquests líders són Kamala Harris i Tim Walz", ha declarat, en referència a l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.

"SENTIT COMÚ PER SOBRE DEL CONTRASENTIT"

Fora de l'àmbit polític, la presentadora Oprah Winfrey, que gaudeix de gran popularitat al país, s'ha fet ressò de la crida de la exprimera dama Michelle Obama de "fer alguna cosa" i ha instat als votants a triar a Harris per a la Presidència, emmarcant l'elecció com una lluita per la llibertat.

"Hi ha gent que vol que veiem el nostre país com una nació de nosaltres contra ells, gent que vol espantar-nos, que vol governar-nos, gent que vol fer-nos creure que els llibres són perillosos i que els rifles d'assalt són segurs, que hi ha una manera correcta d'adorar i una manera incorrecta d'estimar. Gent que busca primer dividir i després conquistar. (...) "La llibertat no és gratis. Estats Units és un projecte en marxa. Requereix compromís", ha manifestat.

Winfrey, registrada com a votant independent, ha animat als nord-americans a "triar el sentit comú per sobre del contrasentit". Així mateix, ha aplaudit el passat migrant d'Harris: "Aviat ensenyarem als nostres fills com aquesta nena de mare índia i pare jamaicà (...) va créixer per convertir-se en la presidenta número 47 dels Estats Units". Harris és la primera dona negra i la primera persona d'origen asiàtic a liderar una candidatura d'un dels principals partits polítics d'Estats Units.

També s'han sumat a aquesta jornada veus com la del compositor Stevie Wonder, que ha instat als nord-americans a "triar l'alegria en lloc de la ira", o John Legend, que ha realitzat junt amb Sheila E. un homenatge al cantant Prince.