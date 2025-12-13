Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, ha declarat l'indult per a 123 presos polítics estrangers després que Estats Units aixequés les seves sancions contra l'exportació bielorussa de mineral de potasa.
"De conformitat amb els acords aconseguits amb el president d'Estats Units, Donald Trump, i a petició seva, en relació amb l'aixecament de les sancions il·legals contra la indústria de potasa de Bielorússia imposades per l'administració de l'ex-president nord-americà [Joe] Biden (...) el cap d'Estat ha decidit indultar 123 ciutadans de diversos països condemnats sota les lleis de la República de Bielorússia per diversos delictes, inclosos espionatge, terrorisme i activitats extremistes", ha anunciat la Presidència bielorussa.
L'anunci de l'aixecament de les sancions va ser efectuat per l'enviat de Trump al país, John Coale, en un gest cap al gran aliat del president rus, Vladimir Putin, que desbloqueja una de les majors fonts d'ingressos del país.
"Em sembla un bon pas. Les aixecarem ara mateix", ha dit Coale després de reunir-se amb Lukashenko, abans de confirmar que Trump anirà retirant altres sancions si les negociacions per aconseguir l'alliberament de presos polítics a Bielorússia continuen de manera favorable, com demostra l'última remesa d'aquest dissabte.
"A mesura que les relacions entre tots dos països es normalitzin, s'aixecaran cada vegada més sancions", ha afegit Coale.
Tenint en compte les decisions adoptades pel president de Bielorússia a la fi de novembre, el nombre total de persones indultades ascendeix ara a 156. Entre ells hi ha ciutadans de Regne Unit, Estats Units, Lituània, Ucraïna, Letònia, Austràlia i Japó.