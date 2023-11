Biden i Xi mantenen les seves converses "més constructives i productives" respecte a la rivalitat entre tots dos països

Xina i EUA tornaran a cooperar contra la fabricació i el tràfic de drogues internacional, entre les quals s'inclou el fentanil

El president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, han mantingut aquest dimecres les seves converses "més constructives i productives" respecte a la rivalitat entre tots dos països, les tensions dels quals han augmentat durant l'últim any.

"Acabo de concloure un dia de reunions amb el president Xi, i crec que que han estat les més constructives i productives converses que hem tingut. Ens hem donat suport en el treball de base realitzat en els últims mesos de diplomàcia entre els nostres països i aconseguim importants avanços", ha remarcat Biden en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

En aquest sentit, ha valorat positivament la trobada amb el seu homòleg a causa de la importància d'un enteniment clar "de líder a líder", sobretot pels "reptes mundials crítics" que "exigeixen un lideratge conjunt".

Per la seva banda, el president xinès ha mostrat el compromís del seu país a tenir una "relació estable, saludable i sostenible" amb els Estats Units, i ha expressat la necessitat de respectar els principis i les línies vermelles d'ambdues parts.

"La Xina i els Estats Units han de gestionar els desacords amb eficàcia. Els desacords no han de ser un abisme que mantingui separats als dos països, (...) les dues parts han de cercar formes de construir ponts que els ajudin a caminar l'un cap a l'altre", ha afirmat Xi, segons recull l'agència de notícies estatal Xinhua.

REPTES INTERNACIONALS

Durant la trobada, Biden ha emfatitzat que, malgrat que ambdues nacions es troben competint entre si i que cadascuna defensarà els seus interessos, el "món espera" que aquesta es desenvolupi de forma responsable per prevenir una segona Guerra Freda.

"Tots dos dirigents van avançar en una sèrie de qüestions clau. Van acollir amb satisfacció la represa de la cooperació bilateral per combatre la fabricació i el trànsit de drogues il·lícites a escala mundial, incloses les drogues sintètiques com el fentanil, i la creació d'un grup de treball per a la comunicació permanent i la coordinació policial en matèria de lluita contra els estupefaents", resa un comunicat de la Casa Blanca.

Aquest pas en concret ha estat celebrat per Biden, doncs suposa un avanç de l'esforç de la seva Administració en la lluita contra el fentanil, una droga que està causant estralls en la població estatunidenca.

Així mateix, tots dos mandataris han mostrat la seva satisfacció pel restabliment de les comunicacions militars d'alt nivell i per les recents converses per cooperar en matèria de canvi climàtic, de salut o de deute en països en desenvolupament i mercats emergents.

El president estatunidenc ha tornat a mostrar la seva visió d'una regió de l'Indus-Pacífic "lliure, oberta, connectada, pròspera i segura", que passa per mantenir la llibertat per sobrevolar i navegar en el mar de la Xina Meridional i la "completa desnuclearització" de la península de Corea.

"Els Estats Units, juntament amb els seus aliats i socis, continuaran donant suport a la defensa d'Ucraïna contra l'agressió russa, per garantir que Ucraïna emergeixi d'aquesta guerra com una nació democràtica, independent, sobirana i pròspera", ha agregat Biden.

També ha reiterat el seu suport a Israel en la guerra contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per tractar-se de "defensa contra el terrorisme", i ha demanat a tots els països a usar la seva influència per evitar una escalada regional.

Xi i Biden han abordat els riscos dels sistemes avançats d'Intel·ligència Artificial i sobre les formes de millorar la seguretat sobre este tema a través de converses entre tots dos governs.