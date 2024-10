Biden, sobre Trump: "L'hem de tancar... políticament"

Harris diu que li preocupa que el candidat republicà intenti declarar la seva victòria abans d'hora

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat aquest dimarts durant un acte de campanya electoral que cal "tancar" a l'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca Donald Trump, abans d'agregar ràpidament que es refereix a apartar-lo de l'arena política.

"Aquest és un tipus de també vol reemplaçar a tots els funcionaris públics, a tots i cadascun. Creu que té dret, en virtut de la decisió del Tribunal Suprem sobre la immunitat, a poder, si fos necessari, eliminar físicament, disparar, matar a algú que creu que seria una amenaça per a ell. Sona com si hagués dit això fa cinc anys: 'Em tancarien'. L'hem de tancar", ha dit mentre la multitud aplaudia per a segons després agregar: "Tancar-lo políticament".

Biden ha remarcat que la democràcia nord-americana "està en joc", instant als seus simpatitzants a pensar en el que "succeiria" si Trump guanya aquestes eleccions, i demanant el vot per a la candidata demòcrata. "És una amenaça genuïna per a la nostra democràcia, i això no és una hipèrbole. Aquest tipus és un perill per a la República", ha manifestat.

Per la seva banda, la vicepresidenta i aspirant demòcrata a les eleccions presidencials, Kamala Harris, ha dit durant una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana NBC que li preocupa que Trump intenti declarar la seva victòria abans d'hora, tal com va fer en els comicis del 2020.

En ser preguntada sobre què faria si Trump prengués aquesta decisió, al principi s'ha resistit a respondre, però després ha assenyalat que encara "queden dues setmanes per davant" i que en aquesta hipotètica situació bregarà "amb la nit de les eleccions i els dies posteriors a mesura que arribin", assegurant que tenen els recursos, l'experiència i l'enfocament.

"És una persona que (Trump) va intentar desfer una elecció lliure i justa, que encara nega la voluntat del poble, que va incitar a una torba violenta a atacar el Capitoli dels Estats Units, i 140 agents de la llei van ser atacats, alguns van morir. Això és un assumpte seriós. El poble nord-americà es troba en aquest moment, a dues setmanes des celebri una decisió molt sèrie sobre quin serà el futur del nostre país", ha declarat.

De fet, l'expresident Barack Obama, que ha emès durant la jornada el seu vot per correu, ha recordat des d'un míting a Wisconsin amb el candidat demòcrata a la vicepresidència Tim Walz el caos que Trump va fomentar a Detroit arran les eleccions del 2020, mentre que ha defensat que els votants de Michigan es mobilitzessin en suport a Harris.

Davant d'això, el magnat nord-americà ha criticat a Obama, arribant a dir que és un "veritable idiota". "Crec que és un veritable idiota, l'he vist fer campanya en els darrers dies. Està tractant de fer campanya perquè (Harris) no és capaç, així que l'han enviat per intentar-ho, però no ho aconseguirà".