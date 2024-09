Biden truca a Trump per mostrar el seu "alleujament" després del frustrat intent d'assassinat

Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

L'ONU condemna "qualsevol forma de violència política"

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president dela Estats Units, Joe Biden, ha trucat aquest dilluns a l'expresident Donald Trump per mostrar-li el seu "alleujament" després del nou i frustrat intent d'assassinat contra el magnat ocorregut durant la jornada anterior quan aquest es trobava jugant al golf a Florida.

"(Biden) acaba de parlar amb l'expresident Trump i li ha mostrat el seu alleujament que es trobi fora de perill. Els dos han mantingut una conversa cordial i l'expresident ha agraït la trucada", resa un comunicat de la Casa Blanca.

Tan sol unes hores abans, Trump havia culpat a Biden i a la vicepresidenta, Kamala Harris, d'utilitzar una "retòrica" que ha motivat que l'hagin disparat en dues ocasions en els últims mesos.

D'altra banda, les autoritats nord-americanes han seguit desvetllant nous detalls de l'intent d'atac contra Trump. El director en funcions del Servei Secret, Ronald Rowe, ha afirmat que el sospitós detingut, Ryan Wesley Routh, no tenia "línia de visió" amb el magnat en el moment en el qual va ser detingut.

"Mentre l'expresident Trump es desplaçava pel cinquè carrer, creuava el camp i es perdia de vista el sisè clot, l'agent, que estava escombrant visualment la zona va veure al subjecte armat amb el que va percebre un rifle i immediatament va disparar la seva arma de foc. El subjecte, que no tenia línia de visió amb l'expresident, va fugir del lloc. No va disparar ni va realitzar cap tret contra els nostres agents", ha expressat en una roda de premsa recollida per la cadena de televisió CNN.

Malgrat l'això, l'Oficina Federal d'Investigació (FBI) ha qualificat l'intent d'assassinat com a "extremadament greu", per la qual cosa ha mostrat el seu compromís de "proporcionar respostes sobre allò que ha motivat els esdeveniments ocorreguts".

Routh, de 58 anys i sospitós de l'atac contra l'expresident dels Estats Units Donald Trump quan es trobava jugant al golf aquest diumenge a Florida, ha estat aquest dilluns acusat de dos càrrecs federals per ús il·legal d'armes de foc.

Es tracta del segon incident d'aquestes característiques en el qual es veu embolicat Donald Trump, després de sortir ferit al juliol durant un míting de campanya a Pennsilvània. En aquella ocasió, l'autor dels trets va ser abatut.

El portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha assenyalat durant una roda de premsa que se senten "alleujats que l'expresident estigui fora de perill i que les forces de l'ordre hagin actuat amb rapidesa". "Condemnem qualsevol forma de violència política", ha dit abans de considerar que "la violència política a tot el món" és "massa comuna i és important que tots la rebutgin clarament".