Biden surt vencedor a les primàries demòcrates de Utah

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha sortit vencedor en les eleccions primàries del Partit Demòcrata a l'estat d'Utah, celebrades durant el 'superdimarts', en la qual ha aconseguit la victòria en els 15 estats que participaven en la jornada, sent derrotat únicament al territori de Samoa Americana.

En l'esmentat estat, Biden ha rebut el suport del 87,6 per cent dels votants davant del 4,8 per cent de la gurú dels llibres d'autoajuda Marianne Williamson i davant del 4,3 per cent del congressista Dean Phillips, segons projeccions de la cadena de notícies estatunidenca CNN.

El mandatari ha guanyat a pràcticament tots els estats que aquesta nit celebraven primàries, a excepció del territori de Samoa Americana, on ha donat la sorpresa el candidat Jason Palmer. Per la seva banda, Trump també ha arrasat en les primàries, exceptuant l'estat de Vermont, on la seva rival republicana, Nikki Haley, li ha superat per menys de cinc punts percentuals.