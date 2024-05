Biden sosté que deixarà d'enviar armament a Israel si inicia una incursió a gran escala a Rafah

Europa Press/Contacto/Michael Reynolds - Pool via

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat aquest dimecres per primera vegada que deixarà d'enviar armament a Israel en cas que iniciï una incursió a gran escala a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, on es refugien més d'1,4 milions de palestins desplaçats, en considerar que podria utilitzar-se per matar a civils.

Biden ha sostingut que ha deixat "clar que si entren a Rafah", no els proporcionarà les armes que "s'han utilitzat històricament per tractar amb el problema" a Rafah. "Els civils han mort a Gaza com a conseqüència d'aquestes bombes i altres formes en que ataquen els centres de població", ha declarat en una entrevista a la cadena de televisió nord-americana CNN.

En els darrers dies, l'Administració Biden ha confirmat que havia paralitzat l'enviament d'un paquet de municions a Israel a causa de la presa del costat palestí de l'encreuament fronterer de Rafah, si bé havia subratllat que continuaran "fent el necessari per garantir que Israel tingui els mitjans per defensar-se".