Biden signa la llei d'ampliació pressupostària que evita el tancament de l'Administració

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà en funcions, Joe Biden, ha estampat aquest dissabte la seva signatura a la Llei Nord-americana d'Ajuda de 2025, la llei aprovada la passada nit 'in extremis' per dotar de nous fons a l'Administració i evitar el conegut com a "tancament" governamental.

"Aporta a l'any fiscal 2025 els fons de les agències federals fins al 15 de març de 2025 per mantenir els projectes i activitats del Govern Federal, inclou ajuda per desastres i a agricultors, amplia la Llei de Millora de l'Agricultura de 2018 i amplia el mandat de diverses autoritats que caducaven", ha destacat la Casa Blanca en un comunicat.

El mateix Biden ha destacat que la llei és fruit d'un acord entre els dos principals partits polítics dominadors del Congrés. "Cap de les parts va obtenir tot el que volia i rebutja la via accelerada per a la rebaixa fiscal pels milmilionaris que volien els republicans", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca.

"Manté obert el Govern, proporciona l'ajuda tan necessària per a desastres que vaig demanar per a les comunitats afectades i els fons necessaris per a reconstruir el Pont de Francis Scott Key", ha afegit. En conclusió, "és una bona notícia per al poble nord-americà, especialment quan les famílies es reuneixen per celebrar aquestes festes".

El Congrés va aprovar la proposta de consens divendres en una votació que ha conclòs tècnicament després que acabés el termini la mitjanit de divendres a dissabte.

Aquesta notícia arriba després que Donald Trump i el seu 'número dos', J.D. Vance, critiquessin aquest dimecres la proposta de despesa presentada pel president de la Cambra de Representants, el també republicà Mike Johnson, després que els líders del Congrés arribessin a un acord per estendre el finançament del Govern i evitar el seu tancament, amenaçant de tancar el Govern en negar-se a recolzar el citat acord bipartidista temporal de finançament.

De fet, poc abans de la votació, el president electe ha afirmat que si anava a haver-hi "un tancament del Govern", és millor que fos "ara" que ell encara no ha pres possessió del càrrec i és el demòcrata Joe Biden qui està al capdavant de la Casa Blanca.