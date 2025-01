Biden signa en els últims minuts del seu mandat un indult preventiu per als seus tres germans

Ha commutat la cadena perpètua de l'activista indi Leonard Peltier perquè compleixi la resta de la condemna a casa seva

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El ja expresident nord-americà, Joe Biden, ha emès en els últims minuts de la seva presidència un decret pel qual indulta de manera preventiva els seus tres germans i les seves parelles, James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens i Francis W. Biden, i que commuta la pena de l'activista indígena Leonard Peltier.

"La meva família ha estat objecte de constants atacs i amenaces, motivats únicament pel desig de fer-me mal, un exemple del pitjor de la política partidista. Malauradament no tinc motius per creure que aquests atacs s'acabin", argumenta Biden en el missatge oficial de la Casa Blanca que informa dels indults.

En qualsevol cas, Biden subratlla que "aquests indults no s'han d'entendre erròniament com un reconeixement que hagin fet res malament ni interpretat com una admissió de culpa per cap delicte".

"Crec en l'estat de dret i soc optimista sobre la força de les nostres institucions judicials i que al final s'imposaran a la política, però les investigacions infundades, per motius polítics, soscaven la vida i la seguretat econòmica dels individus atacats i les seves famílies", s'ha lamentat.

Considera així que "fins i tot els individus que no han fet res mal fet i que al final serien exculpats poden patir danys irreparables a la seva reputació o les seves finances pel simple fet de ser investigats o processats".

Un grup de congressistes republicans va denunciar el 2023 James Biden, de 75 anys, i el primer fill del ja expresident, Hunter Biden, pels seus negocis dins i fora del país després que transcendís que es van aprofitar de la posició de Joe Biden per obtenir beneficis.

A més a més, van acusar James Biden de mentir davant el Congrés i van demanar la imputació per delictes penals i per la influència de lobies estrangers no declarats.

No hi hauria un motiu evident en canvi per indultar els altres germans de Biden, tot i que s'ha especulat amb la participació de Sara Biden en els negocis del seu marit. També s'ha dit que Frank Biden hauria fet servir el nom del seu germà per facilitar certs negocis.

L'ordre de Trump també inclou indults per a l'empresari i expolític demòcrata Jerry Lundergan i per a Ernest William Cromartie. Lundergan va ser condemnat el 2020 a 21 anys de presó i a dos anys de llibertat condicional per contribucions il·legals a la campanya al Senat de la seva filla, Alison Lundergan Grimes, del 2014.

Lundergan va aportar 200.000 dòlars a la campanya electoral en la qual la seva filla es va enfrontar sense èxit al republicà Mitch McConnell. Lundergan Grimes va ser secretària d'estat de Kentucky entre 2012 i 2020.

Lundergan ja ha complert la pena de presó i està en llibertat condicional. "He assumit la responsabilitat de les meves accions, he fet reparació i treballo per fer coses positives per canviar la vida dels més vulnerables, com els sensesostre, els qui estan superant una addicció i els qui s'estan reincorporant a la societat", ha dit el polític a través d'un comunicat publicat pel seu advocat, J. Guthrie True.

Cromartie, per la seva banda, es va declarar culpable l'any passat de dos delictes de transaccions de diners il·legals i d'evasió fiscal. Va ser regidor de Columbia, a Carolina del Sud. "Cromartie ha dedicat tota la seva vida al servei públic. Des que ha sortit de la presó ha creat una beca per a joves desfavorits i treballa a la seva església amb la seva comunitat religiosa. Els afins a Cromartie destaquen el seu lideratge i compassió", ha destacat Biden.

INDÍGENA LAKOTA

L'ordre de Biden a més commuta la pena de cadena perpètua imposada a l'activista indígena Leonard Peltier, qui ara té 79 anys, "perquè compleixi la resta de la seva condemna en confinament domiciliari".

Peltier va ser condemnat a dues cadenes perpètues el 1977 per l'assassinat de dos agents de l'FBI durant un tiroteig dos anys abans dins la reserva índia lakota de Pine Ridge. Uns 250 indígenes van morir en una campanya d'assetjament contra aquest col·lectiu iniciada després de la troballa d'urani i carbó. Amnistia Internacional considera que és un pres per motius polítics.

L'organització havia instat així Biden a indultar Peltier també per motius humanitaris, ja que pateix "diverses malalties cròniques", una potencialment fatal. "El president Biden hauria d'atorgar-li l'indult i alliberar-lo abans que sigui massa tard", va reblar Amnistia.