Biden rep a Starmer per primera vegada a la Casa Blanca des del seu nomenament com a primer ministre

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha rebut aquest dimecres al primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, a la Casa Blanca en la qual ha estat la seva primera trobada bilateral des de la seva recent elecció després de la derrota dels conservadors després de 14 anys governant l'arxipèlag.

"Com els millors aliats, estem assumint els desafiaments que més importen per a la vida dels nostres pobles: des de defensar la seguretat transatlàntica fins a fomentar la nostra relació econòmica", ha assenyalat Biden, després de felicitar a Starmer pel seu nomenament i destacar el "paper del Regne Unit com a aliat clau" en "una àmplia gamma de qüestions globals".

La Casa Blanca ha indicat a través d'un comunicat que tots dos líders han "reafirmat el seu compromís d'aprofundir la cooperació" entre tots dos a "nivell mundial mentre aborden desafiaments i oportunitats compartits". Així, han subratllat el seu compromís compartit de recolzar a Ucraïna "mentre s'enfronta a l'agressió russa" i d'assolir un alto-el-foc entre Israel i Hamas.

"Esperem treballar junts per aprofundir la cooperació entre els Estats Units i el Regne Unit en qüestions econòmiques i climàtiques per construir un futur més pròsper i resilient per als pobles nord-americà i britànic per igual", resa la missiva.