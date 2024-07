Biden reitera que no se'n va "enlloc" i confia a guanyar les eleccions en no haver-hi "una gran alternativa"

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquest divendres que es troba bé i que continuarà endavant com a candidat presidencial a les eleccions de novembre, a les quals concorre confiat en considerar que no hi ha "una gran alternativa".

"Els prometo que estic bé", ha manifestat Biden, de 81 anys, en un acte de campanya a Detroit, en el decisiu estat de Michigan, mirant de convèncer l'electorat enmig d'una onada de crítiques en relació amb la seva edat i la seva aptitud per al càrrec arran del cara a cara amb el seu adversari republicà del passat 27 de juny.

"Vaig ser el segon home més jove triat al Senat dels Estats Units. En fi, ara no soc massa vell. Però sé que, amb sort, amb una mica d'edat ve una mica de saviesa", ha afegit, segons unes declaracions recollides per CNN.

En aquest sentit, el candidat a la reelecció ha opinat que, "en aquest moment, crec que l'alternativa (Donald Trump) no és una gran alternativa" i ha defensat que "l'ètica (...) i la decència importen". "Crec que hauríem de reflexionar amb els nord-americans: som optimistes, som un país decent, som un país honorable", ha postil·lat.

Així, Biden no només s'ha mostrat disposat a mantenir i defensar la seva candidatura, sinó que s'ha mostrat confiat en les seves possibilitats d'obtenir una nova victòria a les urnes.

"Catorze milions de demòcrates com vosaltres van votar per mi en les primàries. Vosaltres em vau triar com a candidat, ningú més. Ni la premsa, ni els experts, ni els donants. Vosaltres, els votants. Vosaltres vau decidir, ningú més, i jo no me n'aniré enlloc", ha argumentat el mandatari. "Em postulo i guanyarem", ha postil·lat.

"TOT GIRARÀ ENTORN A TRUMP"

Durant la seva intervenció, el demòcrata ha esbossat algunes propostes per als primers 100 dies del seu segon possible mandat i ha carregat contra el 'Projecte 2025' dels partidaris de Trump, que contempla, entre d'altres, retallades de les agències federals i deportacions massives.

A més, reprenent la qüestió de les crítiques en contra seu per les últimes relliscades verbals, Biden s'ha compromès a "il·luminar" el seu oponent i la seva agenda: "A partir d'ara, tot girarà entorn a Trump", ha afirmat, abans de qualificar el republicà de "perdedor".

En aquesta línia, l'inquilí del Despatx Oval ha assegurat que només "sobre (el seu) cadàver" permetrà que Trump obtingui un segon mandat en el qual pugui actuar com un dictador.

Aquestes declaracions han tingut lloc en un context en el qual Biden s'ha convertit en focus de crítiques tant per part dels republicans com dels mateixos demòcrates després de la seva calamitosa actuació en el debat electoral i les seves posteriors ficades de pota en intervencions públiques, que han portat prop d'una vintena de legisladors del seu partit a demanar que posi fi a la seva campanya.

Aquestes crítiques s'han agreujat al llarg d'aquesta setmana, després que Biden va confondre dijous el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, durant la cimera de l'OTAN, o Kamala Harris amb Donald Trump, durant una roda de premsa.