Biden reconeix que "va ser un error" dir que calia posar Trump "a la diana"

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha reconegut aquest dimarts durant una entrevista de la cadena NBC News que "va ser un error" dir durant un acte de campanya que calia posar l'expresident Donald Trump "a la diana", unes declaracions que va fer tot just uns dies abans de l'intent d'assassinat contra el magnat.

El mandatari nord-americà també ha matisat les seves paraules quan ha assegurat que es referia a "enfocar-se" en Trump i les seves idees més que en el significat literal de l'expressió.

"Em referia a enfocar-se en ell. Centrar-se en el que està fent, en les seves polítiques, en el nombre de mentides que va dir durant el debat. Vull dir que hi ha tot un seguit de coses que, mira, no soc qui va dir que volia ser un dictador el primer dia, no soc qui es va negar a acceptar el resultat de les eleccions. No soc qui va dir que no acceptarà el resultat de les eleccions automàticament. No pots estimar el teu país només quan guanyes. I per això l'atenció s'ha de centrar en el que diu, em refereixo a la idea", ha expressat.

En aquest sentit, Biden ha insistit que ell no ha fet servir una retòrica que inciti a la violència, a diferència del seu "oponent", que ha tornat a recordar que Trump "amenaça la democràcia" amb les seves paraules.

Cal recordar que el president nord-americà ja es va adreçar diumenge al país per demanar "refredar" el clima polític i que no es converteixi en un camp de batalla, en al·legar que "tothom té la responsabilitat de fer-ho", després de l'intent d'assassinat contra Trump.

L'incident es va saldar amb la mort d'un simpatitzant i dos ferits més, que van ser hospitalitzats. L'atacant, identificat com Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, va ser abatut segons després per un franctirador del Servei Secret.