Biden recalca que el Servei Secret dels Estats Units necessita "més ajuda"

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha insistit aquest dilluns que el Servei Secret requereix "més ajuda" i ha instat el Congrés a "respondre a les seves necessitats", l'endemà d'un tiroteig a Florida que l'FBI investiga com un possible segon intent d'assassinat contra l'exmandatari Donald Trump.

"Gràcies a Déu que el president està bé", ha dit Biden en unes declaracions als periodistes, en què ha volgut deixar "clar" que està a favor de donar més recursos a l'agència que s'encarrega de la custòdia de les principals autoritats del país perquè decideixi com es pot reforçar.

El Servei Secret ja va estar al punt de mira en l'intent de magnicidi contra Trump del juliol, quan l'antic inquilí de la Casa Blanca va rebre un tret a l'orella en un míting a Pensilvània. L'aleshores responsable de l'ens, Kimberly Cheatle, va acabar dimitint per aquells fets.

El seu substitut en funcions, Ronald Rowe, s'ha desplaçat a Florida per seguir in situ les investigacions i, en principi, s'hi quedarà "de manera indefinida", com ha explicat un portaveu del Servei Secret, Anthony Guglielmi, en unes declaracions aquest dilluns a la CNN.

Rowe té previst desplaçar-se al camp de golf on han passat els fets sense que ara com ara hagi concretat una cita amb Trump. Guglielmi sí que ha aclarit que treballen per organitzar aquesta reunió amb l'antic mandatari, que aquesta vegada no ha pres mal.