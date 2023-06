Biden prorroga un any l'emergència nacional declarada en relació amb Bielorússia

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha anunciat una pròrroga durant un any de l'emergència nacional declarada en relació amb Bielorússia i ha sostingut que "les accions i polítiques de certs membres del Govern bielorús" i les "activitats nocives del règim" de Minsk suposen "una amenaça inusual i extraordinària per a la seguretat nacional i la política exterior" nord-americana.

"Per aquest motiu, l'emergència nacional declarada en l'ordre 13405, que es va expandir en abast per l'ordre executiva 14038, ha de continuar en efecte més enllà del 16 de juny del 2023", ha manifestat Biden, que ha recalcat que la mesura estarà en vigor un any més arran d'aquesta extensió, segons un comunicat publicat per la Casa Blanca.

L'ordre 13405 es va aprovar el 16 de juny del 2016 per abordar "l'amenaça inusual i extraordinària" de Minsk i les accions de membres del Govern bielorús "i altres persones" per "soscavar els processos i institucions democràtics" al país europeu, especialment arran de les "fonamentalment antidemocràtiques" eleccions celebrades el març d'aquell any.

Per la seva banda, l'ordre 14038 va ser aprovada pel mateix Biden el 9 d'agost del 2021 per expandir l'anterior argumentant que "les activitats nocives del règim bielorús i els seus abusos destinats a suprimir la democràcia i l'exercici dels drets humans i llibertats fonamentals a Bielorússia, incloses activitats il·lícites i repressives arran de les fraudulentes eleccions presidencials del 9 d'agost del 2020 (...) constituïen una amenaça inusual i extraordinària per a la seguretat nacional i la política exterior dels EUA".

Bielorússia s'ha posicionat al costat de Rússia durant la invasió d'Ucraïna, fet que ha incrementat les crítiques dels països aliats de Kíiv contra Minsk. El president rus, Vladímir Putin, va anunciar la setmana passada el desplegament d'armes nuclears en territori bielorús a partir del 7 de juliol per la guerra a Ucraïna.