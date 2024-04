Biden pronostica que l'Iran atacarà Israel "aviat" i avisa Teheran: "No"

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, creu que l'Iran atacarà Israel "aviat" en represàlia pel bombardeig de la setmana passada contra el seu consolat a Damasc (Síria) i ha instat les autoritats iranianes que no llancin una resposta armada.

"No", ha avisat Biden al final de la roda de premsa concedida aquest divendres.

El mandatari, com en altres ocasions, ha assegurat que el seu país està "dedicat" a la defensa d'Israel i prestarà tot el seu suport a les autoritats israelianes en el cas de l'esclat d'un conflicte obert amb la república islàmica.

"Donem suport a Israel, defensarem Israel i l'Iran no hi sortirà guanyant", ha assenyalat Biden sobre aquest hipotètic atac iranià. "No vull parlar sobre informació classificada, però tinc l'expectativa que passarà aviat", ha manifestat.

Aquests comentaris tenen lloc després que el portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels EUA, John Kirby, va insistir aquest divendres que un hipotètic atac directe de l'Iran contra Israel era un escenari "molt creïble, viable i imminent" després d'una setmana d'amenaces iranianes.

"Estem molt atents a una amenaça que percebem de molt pública i molt creïble", ha declarat Kirby en una roda de premsa aquest divendres.

De fet, dos responsables del Govern nord-americà van declarar aquest mateix divendres i sota condició d'anonimat a la cadena CBS que l'Iran podria llançar, "abans que acabi el cap de setmana", un atac "amb més d'un centenar d'avions no tripulats i desenes de míssils contra bases militars dins de territori israelià".

L'atac contra el consolat a Damasc, atribuït a Israel tot i que les seves autoritats no s'han pronunciat, és considerat com el més greu llançat contra la presencia iranià a Síria, on nombrosos assessors de la república islàmica proporcionen ajuda estratègica al Govern sirià i coordinen l'activitat de grups de milícies a la república àrab.

Almenys 16 persones van morir en l'atac, entre els quals dos civils, si bé la majoria de les víctimes eren membres de la força Quds de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran i diversos sirians membres d'una milícia afí a Hezbollah.