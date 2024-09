Biden ordena que el Servei Secret tingui "tots els recursos necessaris" per garantir la seguretat de Trump

DeSantis anuncia que Florida "durà a terme la seva pròpia investigació" perquè "la gent mereix saber la veritat"

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha ordenat al seu equip que "continuï assegurant-se" que el Servei Secret tingui "tots els recursos, la capacitat i les mesures de protecció necessàries" per garantir la seguretat "contínua" de l'exmandatari i candidat presidencial Donald Trump després d'un segon intent d'assassinat, en aquesta ocasió mentre jugava al golf a Florida.

"Em sento alleujat que l'expresident estigui il·lès", ha manifestat, després d'elogiar el treball del Servei Secret i la resta de les forces de l'ordre "per la seva vigilància i els seus esforços per mantenir fora de perill a l'expresident i als qui l'envolten", segons resa un comunicat de la Casa Blanca.

"Com he dit moltes vegades, no hi ha lloc per a la violència política ni per a cap tipus de violència al nostre país", ha remarcat. També ha indicat que hi ha una investigació activa sobre l'incident mentre les forces de seguretat reuneixen més detalls sobre el succeït.

La vicepresidenta i candidata presidencial pel Partit Demòcrata, Kamala Harris, s'ha mostrat "profundament consternada pel possible assassinat" de Trump. "Mentre recopilem els fets, seré clara: condemno la violència política. Tots hem de posar de la nostra part per garantir que aquest incident no condueixi a més violència", ha expressat.

"Com ha dit Biden, la nostra Administració s'assegurarà que el Servei Secret compti amb tots els recursos, capacitats i mesures de protecció necessàries per dur a terme la seva missió crítica", ha remarcat després de felicitar al Servei Secret i les forces de seguretat per la seva tasca i agrair que l'exmandatari "estigui fora de perill".

Per la seva banda, el secretari de Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, ha felicitat al Servei Secret "per la seva ràpida acció per prevenir aquest aparent intent d'assassinat i protegir a l'expresident". "Condemnem la violència contra funcionaris públics i candidats", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Mayorkas ha precisat que el Departament de Seguretat Nacional i el Servei Secret estan treballant "en estreta col·laboració amb les forces de l'ordre federals, estatals i locals per conèixer tots els fets relacionats amb aquest incident". "La seguretat dels candidats presidencials i altres protegits és la màxima prioritat pel Servei Secret", ha resolt.

A més, el governador de Florida, el republicà Ron DeSantis, ha anunciat que el seu gabinet "durà a terme la seva pròpia investigació sobre l'intent d'assassinat al Trump International Golf Club", en considerar que "la gent mereix saber la veritat sobre el possible assassí i com va poder apropar-se a menys de 500 metres" de l'expresident.

L'FBI està "investigant el que sembla ser un intent d'assassinat" contra Trump, amb prou feines dos mesos després d'un intent d'assassinat en contra seu en un míting a Pennsilvània, que es va saldar amb un simpatitzant mort. El cap en funcions del Servei Secret, Ronald Rowe, s'està desplaçant a Florida, segons fonts consultades per la cadena de televisió CNN.