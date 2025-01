Biden notifica "informalment" al Congrés d'un acord d'armes amb Israel per 7.800 milions d'euros, segons Axios

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha notificat "informalment" al Congrés d'un acord amb Israel per valor de 8.000 milions de dòlars (prop de 7.800 milions d'euros), que inclou municions per a avions de combat i helicòpters d'atac, així com projectils d'artilleria, segons fonts pròximes a l'assumpte citades per Axios.

La notificació, que va ser enviada aquest divendres, s'ha realitzat just abans que l'Administració Biden acabi el seu mandat el 20 de gener i enmig d'afirmacions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que sosté que Biden havia imposat un "embargament silenciós" d'armes a Israel.

Segons les fonts, l'acord és a llarg termini i part de la producció i lliurament de les municions es podrà fer amb les existències actuals dels Estats Units, encara que la majoria dels subministraments trigaran un o més anys a ser lliurats.

El paquet inclou míssils aire-aire AIM-120C-8 AMRAAM per a defensa aèria d'avions de combat, projectils d'artilleria de 155 mm i míssils Hellfire AGM-114 per a helicòpters d'atac. També s'inclouen bombes de petit diàmetre, kits JDAM per convertir bombes convencionals en municions de precisió, ogives de 500 lliures i espoletes per a bombes.

Segons el portal de notícies Axios, un funcionari nord-americà ha afirmat: "El president ha deixat clar que Israel té dret a defensar els seus ciutadans, de conformitat amb el Dret Internacional i el Dret Internacional Humanitari, i a dissuadir l'agressió d'Iran i les seves organitzacions aliades. Seguirem proporcionant les capacitats necessàries per a la defensa d'Israel".