Biden no facilitarà l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN i demana a Kíiv que compleixi "els mateixos estàndards que tots"

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha declarat aquest dissabte que el seu país no té intenció de facilitar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN i ha explicat que aquesta admissió només tindrà lloc si Kíiv compleix "els mateixos estàndards" que la resta de països membres de l'aliança.

"No", ha resolt Biden a la pregunta de si els Estats Units tenen prevista alguna iniciativa per millorar les possibilitats d'adhesió de Kíiv, després que el portal de notícies nord-americà Politico, citant fonts oficials, ha informat de la possibilitat d'un mecanisme exprés d'incorporació per a Ucraïna després de la guerra amb Rússia.

Aquestes fonts van confirmar que el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, havia plantejat a països membres l'opció que Ucraïna s'incorporés sense necessitat d'adoptar l'anomenat Pla d'Acció, una sèrie de reformes militars i democràtiques que tots els països sol·licitants han d'adoptar.

Les mateixes fonts havien indicat a inicis d'aquesta setmana que Biden s'havia mostrat "obert" a aquesta opció. No obstant això, aquest dissabte ha assegurat que Ucraïna "ha de complir els mateixos estàndards" que la resta de països membres.

Biden també va dedicar unes paraules sobre el desplegament d'armes tàctiques russes a Bielorússia, una decisió que va qualificar de "totalment irresponsable". El president rus, Vladímir Putin, ha confirmat aquest divendres el desplegament de la primera bateria d'aquest armament, si bé ha destacat que "no veu necessitat d'utilitzar-lo", almenys de moment.

Durant la seva intervenció amb motiu del Fòrum Econòmic que s'està celebrant a la ciutat de Sant Petersburg, Putin ha sostingut que no desitja recórrer a aquest tipus d'armament, cosa que ha qualificat de "negativa", i ha aclarit que aquestes armes només s'utilitzaran en cas d'"amenaça a la integritat, independència, sobirania i existència de l'Estat rus".