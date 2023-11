Biden i Netanyahu parlen sobre els esforços per aconseguir alliberar els ostatges de Hamas

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, han parlat aquest dimarts sobre els "darrers esdeveniments" a la Franja de Gaza i els esforços de tots dos països per alliberar els ostatges capturats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) durant l'assalt del passat 7 d'octubre.

"Biden ha parlat aquesta tarda amb Netanyahu sobre els darrers esdeveniments a Israel i Gaza. El president i el primer ministre han parlat llargament sobre els esforços en curs per aconseguir l'alliberament dels ostatges a mans de Hamas, entre els quals hi ha molts nens i diversos nord-americans", diu un comunicat de la Casa Blanca.

Prèviament, Netanyahu ha transmès el seu suport als ostatges i als seus familiars i hi ha assegurat que "treballen sense descans" per alliberar-los, a més d'explicar que informaran sobre les negociacions quan hi hagi res "concret".

Hamas va llançar el 7 d'octubre una ofensiva contra Israel que va deixar prop de 1.200 morts i gairebé 240 ostatges. En resposta, l'exèrcit israelià ha escomès bombardejos i operacions terrestres sobre la Franja en què més d'11.300 palestins han perdut la vida.