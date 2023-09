Biden es mostra "decebut" pel fet que Xi Jinping no assisteixi a la cimera del G20

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, s'ha mostrat aquest diumenge "decebut" amb els informes que indiquen que el seu homòleg xinès, Xi Jinping, probablement no assistirà a la cimera del G20 d'aquest setmana a l'Índia.

"Estic decebut, però aconseguiré veure'l", ha declarat el mandatari nord-americà a la premsa, no obstant això, no ha donat més detalls sobre on es podria reunir amb el president xinès.

Aquestes declaracions es produeixen després que diversos mitjans van informar la setmana passada que Xi probablement no assistirà a la cimera, en un moment en què la presència de Washington s'entén com una oportunitat per a la cooperació amb els aliats de l'Indus-Pacífic.

Els dos mandataris es van reunir l'any passat en la cimera del G20 a Bali (Indonèsia), la seva primera reunió des que Biden va arribar al poder. Aleshores, van optar per fomentar i impulsar la "cooperació" per evitar conflictes i fer front als diferents desafiaments globals.

La reunió entre Biden i Xi es va produir tres mesos després que la presidenta de la Càmera de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, fes una polèmica visita a Taiwan, un assumpte que va revifar les tensions i va fomentar diverses maniobres militars de la Xina a la zona.