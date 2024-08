Biden lliura la torxa a Harris: "Estimo aquesta feina, però estimo més al meu país"

Clinton afirma que Harris trencarà el sostre de vidre en aixecar "la mà i prestar jurament com a presidenta dels EUA"

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha lliurat aquest dilluns la torxa del lideratge del Partit Demòcrata a la seva vicepresidenta, Kamala Harris, de cara a la carrera per la Casa Blanca en un discurs d'obertura durant la primera nit de la Convenció Nacional Demòcrata, en la qual ha destacat els assoliments aconseguits durant el seu mandat.

"Em queden cinc mesos de Presidència. Tinc molt a fer i tinc la intenció de fer-ho. Servir-vos com a president ha estat un honor. Estimo aquesta feina, però estimo més al meu país. I els qui diuen que estic enfadat amb els qui em van dir que abandonés la carrera... Això no és veritat", ha declarat el mandatari nord-americà davant d'una gran ovació que ha rebut a l'United Center.

Biden ha subratllat que el seu objectiu és "preservar" la democràcia, motiu pel qual ha demanat a la població que voti a l'opció demòcrata: "Necessitem mantenir el Senat. Necessitem guanyar un altre cop la Cambra de Representants. I, sobretot, necessitem vèncer Donald Trump i escollir a Kamala Harris i a Tim Walz com a presidenta i vicepresident".

"Com a molts dels nostres presidents, ella també ha estat vicepresidenta. És broma, però serà una presidenta a la qual els vostres fills puguin admirar com a líder mundial perquè ja ho és. Serà una presidenta de la qual tots puguem estar orgullosos. Serà una presidenta històrica que posi un segell en el futur d'Estats Units", ha manifestat.

Mentre que ha defensat que ha donat "el millor de si mateix" al país, insistint que la seva Administració ha "fet un progrés", ha afirmat que és "massa gran per continuar com a president". Però Harris i Walz "continuaran liderant els Estats Units, creant més llocs de treball, defensant als treballadors, fent créixer l'economia, baixant el cost de la qualitat de vida de les famílies nord-americanes", ha assegurat.

Durant la seva intervenció, ha recordat que les eleccions del 5 de novembre seran les primeres presidencials des del 6 de gener, en referència a l'assalt al Capitoli, dia en el qual els nord-americans "van perdre gairebé tot el que era el país". "I aquesta amenaça no és una hipèrbole, aquesta amenaça està molt viva. Trump diu que es nega a acceptar els resultats electorals si perd de nou", ha lamentat.

"Tots tenim una obligació especial. Independents, republicans, demòcrates. Vam salvar la democràcia al 2020. El 2024 el vot de cadascun de nosaltres determinarà si la democràcia i la llibertat prevalen. És així de simple. I el poder està literalment a les vostres mans. La història està a les vostres mans. El futur dels EUA està a les vostres mans", ha expressat.

Així, ha reiterat que "estem davant d'un punt d'inflexió" en un "moment de la història en la qual les decisions que prenem ara determinaran el destí del país i del món durant les properes dècades". "Em vaig presentar a president al 2020 pel que vaig veure a charlottesville el 2017, extremistes sortint dels boscos, portant torxes, les seves venes palpitant als seus colls, portant esvásticas, i corejant exactament la mateixa bilis antisemita dels anys 30".

El dirigent ha fet referència a aquests fets, assenyalant que en aquest moment es tractaven de "neonazis, supremacistes blancs que estaven sent embravits per un president que estava llavors a la Casa Blanca". "Vells fantasmes amb noves vestidures, agitant les divisions més antigues, avivant les pors més antigues", ha dit.

Amb tot, ha sostingut que el candidat republicà "vol un nou impost a les importacions" i té un "nou pla" per retallar els impostos de les empreses que tenen grans beneficis. També "vol retallar la Seguretat Social i "farà tot el possible per prohibir l'avortament a nivell nacional".

CLINTON, EMPARADA PELS DEMÒCRATES

Abans de Biden, ha participat l'excandidata presidencial i exsecretària d'Estat Hillary Clinton, que també ha rebut una gran ovació, i que ha afirmat que Harris trencarà el sostre de vidre en aixecar "la seva mà i jurar el càrrec com la presidenta número 47 dels Estats Units". De guanyar en les urnes, Harris es convertirà en la primera dona i la primera persona afroamericana i d'ascendència asiàtica a ocupar la Casa Blanca.

Clinton també s'ha referit al rival republicà, declarant que Trump "es va adormir en el seu propi judici i, quan es va despertar, havia fet història en ser la primera persona a presentar-se a la Presidència amb 34 condemnes per delictes greus".

Harris, per la seva banda, ha fet una primera aparició sorpresa en la convenció, que s'està celebrant aquesta setmana a Chicago per oficialitzar-la com a candidata a les eleccions, i ha aprofitat el breu moment per agrair el "lideratge històric" de Biden.