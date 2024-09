Biden estén un any més l'emergència nacional per terrorisme declarada després dels atemptats

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dilluns l'extensió per un altre any més de l'emergència nacional per terrorisme declarada després dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 en considerar que aquest tipus d'amenaces terroristes continuen existint, una decisió que ja ha comunicat al Congrés.

"A causa que l'amenaça terrorista continua, l'emergència nacional declarada el 14 de setembre del 2001 i els poders i autoritats adoptats per fer front a aquesta emergència han de continuar en vigor més enllà del 14 de setembre del 2024. Per tant, mantinc en vigor durant un any més l'emergència nacional declarada el 14 de setembre del 2001 pel que fa a l'amenaça terrorista", resa un comunicat de Biden compartit per la Casa Blanca.

Entorn de 3.000 persones van morir en els atacs perpetrats pel grup gihadista Al-Qaeda, els membres del qual van segrestar quatre avions civils en diferents punts dels Estats Units. Dos d'ells van ser estavellats contra cadascuna de les Torres Bessones de Nova York, un altre va ser estavellat contra el Pentàgon, seu del Departament de Defensa, i l'últim es va estavellar a Pennsilvània després que els passatgers reduïssin als segrestadors per impedir un nou atac.