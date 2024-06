Biden diu que Trump "és pitjor" que en el seu primer mandat ja que busca "venjança" per la seva derrota electoral

MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha llançat una sèrie d'advertiments contra l'exmandatari i el seu rival en les eleccions presidencials del novembre, Donald Trump, en considerar que "és pitjor" que en el seu primer mandat a causa dels seus desitjos de "venjança" com a conseqüència de la seva derrota electoral al 2020.

"La campanya va entrar en territori desconegut la setmana passada. Per primera vegada en la història dels Estats Units, un expresident condemnat per un delicte greu aspira a la Presidència. L'amenaça que suposa Trump seria més gran en un segon mandat que en el primer. Aquest no és el mateix Trump que va ser triat al 2016. És pitjor. Alguna cosa es va trencar en ell quan va perdre al 2020. No pot acceptar que ha perdut i això l'està tornant literalment boig", ha manifestat durant un acte de campanya.

En aquest sentit, ha mencionat algunes declaracions realitzades per l'exmandatari al llarg de la campanya, en les quals fa referència a "ser un dictador el primer dia" per tancar la frontera, a "acabar amb la Constitució", a concedir indults als "patriotes" --en referència a aquells detinguts o sentenciats per l'assalt al Capitoli--, i fins i tot a un possible "bany de sang" si tornava a perdre les eleccions presidencials.

"Però tan inquietant com això és l'assalt total que Donald Trump està fent al sistema de justícia nord-americana. (...) Al llarg d'aquesta campanya, Trump ha deixat clar que es presenta per venjar-se. Ara, després de les seves condemnes penals, és clar que el preocupa preservar les seves llibertats", ha afegit Biden.

Trump ha estat declarat com a culpable en el judici pels pagaments a l'actriu de cinema per a adults Stephanie Clifford, àlies 'Stormy Daniels'. Després d'això, el magnat va assegurar que el veredicte és una "estafa" orquestrada per la Casa Blanca.