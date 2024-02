Biden diu que espera un alto el foc a la Franja de Gaza dilluns vinent

Assegura que Israel estaria disposat a suspendre les seves operacions durant el ramadà

MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat que espera aconseguir un alto el foc entre l'exèrcit d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza dilluns vinent, 4 de març.

"Espero que (s'aconsegueixi) al final del cap de setmana. El meu assessor de seguretat nacional em diu que hi som a prop, (però) encara no hem acabat. La meva esperança és que dilluns vinent tinguem un alto el foc", ha declarat durant una visita a Nova York.

"Hi ha camí per endavant, amb dificultats", ha dit Biden en unes declaracions a l'NBC. "Primer de tot, els ostatges han de ser alliberats", ha argumentat, en referència al voltant de 130 persones que Hamas i altres grups mantenen retingudes des dels atacs del 7 d'octubre.

Així mateix, ha desvelat que les autoritats israelianes s'haurien compromès a "no dur a terme activitats (militars) durant el mes del ramadà per donar temps a evacuar tots els ostatges". El mes del ramadà, el més sagrat per als musulmans, començarà el 10 de març.

"Crec que si aconseguim aquest alto el foc temporal serem capaços d'avançar en una direcció en la qual podem canviar la dinàmica i potser no aconseguir una solució dels dos estats de manera immediata, però sí un procés per arribar a la solució dels dos estats", ha resolt Biden.

Les negociacions per a un alto el foc s'han anat produint des de fa diverses setmanes a la capital francesa, París, amb la presència de delegacions dels Estats Units, Qatar, Egipte (que actuen com a mediadors) i Israel.

Les converses tenen lloc quan Israel planeja atacar Rafah, on afirmen que hi ha un dels últims bastions de Hamas. Actualment hi ha prop d'1,5 milions de palestins a la ciutat i la comunitat internacional ha alertat de les conseqüències catastròfiques que pot tenir l'operació.