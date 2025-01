Biden diu que els investigadors busquen vincles entre l'atac de Nova Orleans i el de Las Vegas

Confirma que l'atacant de Nova Orleans va publicar un vídeo que indica que es va inspirar en Estat Islàmic

MADRID, 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat aquest dimecres que les forces de seguretat estan investigant si existeixen vincles entre l'atropellament intencionat a Nova Orleans en el qual han mort almenys 15 persones i l'explosió d'un vehicle Tesla enfront de l'Hotel Internacional Trump en Las Vegas.

"Estem seguint l'explosió d'un (Tesla) Cybertruck enfront de l'Hotel Trump. Les forces de seguretat i la Intel·ligència estan investigant això, fins i tot si existeix alguna possible connexió amb l'atac de Nova Orleans", ha indicat el president nord-americà en un breu discurs a la nació.

Quant a l'incident a Nova Orleans, Biden ha remarcat que l'atacant era un ciutadà nord-americà nascut a Texas que va servir en l'Exèrcit dels Estats Units "durant molts anys", mentre que també va estar en la reserva de les Forces Armades "fins a fa uns anys".

"El Buró Federal d'Investigacions (FBI) també m'ha informat que, poques hores abans de l'atac, va publicar vídeos en xarxes socials en els quals indicava que estava inspirat en l'expressió del desig de matar d'Estat Islàmic", ha assenyalat abans de recordar que les autoritats van trobar una bandera d'aquest grup gihadista en el vehicle que va llogar per dur a terme aquest atac.

A més, ha indicat que es van trobar possibles explosius en el vehicle i en els voltants, però ha posat l'accent que "la situació és molt fluïda i la investigació es troba en fase preliminar", per la qual cosa els investigadors "seguiran buscant connexions" i co-conspiradors, però ha demanat evitar "treure conclusions precipitades".

ATAC A NOVA ORLEANS

"Recolzarem a Nova Orleans mentre comença aquesta àrdua tasca de sanació. Nova Orleans és un lloc diferent a qualsevol un altre al món. És una ciutat plena d'encant i alegria, l'esperit de la nostra Nova Orleans mai, mai, mai serà derrotat. Sempre brillarà", ha expressat.

Les seves paraules es produeixen després que un conductor atropellés a tota velocitat amb una camioneta a una multitud congregada per celebrar l'Any Nou al transitat carrer de Bourbon de Nova Orleans (en l'estat de Louisiana) i disparés contra almenys dos agents. En total, 15 persones han mort i al voltant de 35 han resultat ferides.

Hores després s'ha incendiat una camioneta elèctrica Tesla Cybertruck junt amb l'Hotel Internacional Trump de Las Vegas, registrant un mort (que estava dins del vehicle) i set ferits, en el que està sent investigat com un possible atac terrorista.