Biden desitja "sort" al Govern de Trump, mentre adverteix de la "oligarquia" que s'està gestant als EUA

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha desitjat aquest dimecres des del Despatx Oval, durant el seu últim discurs en el càrrec, "sort" a l'Administració entrant, liderada pel que va ser el seu predecessor, Donald Trump, mentre que ha advertit que s'està gestant una "oligarquia" al país que "amenaça" la democràcia.

"Per al poble nord-americà, desitjo èxit a l'Administració entrant perquè vull que els Estats Units triomfi. Per això, he assumit el meu deure de garantir una transició pacífica i ordenada del poder, d'assegurar que liderem amb el poder del nostre exemple. No tinc cap dubte que els Estats Units està en condicions de seguir tenint èxit", ha manifestat.

No obstant això, ha aprofitat l'ocasió per "advertir" al país "d'una perillosa concentració de poder en mans d'unes poques persones ultrarriques i de les perilloses conseqüències que pot implicar si no es controla el seu abús de poder". "Avui, a Estats Units està prenent forma una oligarquia d'extrema riquesa, poder i influència que literalment amenaça a tota la nostra democràcia, els nostres drets i llibertats bàsiques i la possibilitat que tots tirin endavant", ha alertat.

En aquest sentit, ha posat l'accent que tots els nord-americans "mereixen ser tractats amb dignitat, justícia i igualtat". "Aquesta democràcia ha de defensar-se, definir-se i imposar-se en totes adreces, en totes les formes possibles. (...) Els valors que la sustenten estan constantment a prova", ha reconegut.

El demòcrata ha demanat a la població que es mantinguin "compromesos" amb el procés democràtic, encara que pugui resultar "frustrant", ja que "la concentració de poder i de riquesa" provoca desconfiança i divisió, al mateix temps que "erosiana el sentit d'unitat i de propòsit comú".