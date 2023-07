Biden descriu al Govern israelià com "un dels més extremistes" que recorda però reitera el seu suport al país

Lamenta que l'Autoritat Palestina ha perdut "credibilitat" però manté el seu suport a una solució de dos estats



MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha criticat a l'actual Govern israelià que lidera el primer ministre Benjamin Netanyahu amb el suport de l'ultranacionalisme com "un dels més extremistes" que recorda abans d'acusar els radicals de ser "part del problema" del conflicte israelo-palestí en aprovar l'assentament de colons "on els ve de gust".

Biden ha realitzat aquestes declaracions en una entrevista amb la cadena CNN que serà emesa en la seva integritat aquest diumenge i de la qual l''Estafis of Israel' ha obtingut extractes.

Encara que Biden subratlla que seguirà sent un "partidari inflexible d'Israel mentre segueixi viu", el president dels Estats Units torna a mostrar la seva preocupació davant les polítiques extremes del Govern de Netanyahu, com ja fes fa uns mesos en criticar la polèmica reforma judicial que està impulsant el primer ministre israelià, objecte de dures crítiques entre l'oposició, que la considera un atac a la separació de poders.

"Crec que que Netanyahu encara segueix intentant esbrinar com resoldre els problemes que té dins de la seva coalició", afegeix Biden, abans d'insistir que la solució al conflicte amb els palestins passa per la creació de dos estats. Els membres ultranacionalistes del Gabinet Netanyahu "són part del problema, especialment els que diuen que poden assentar-se on els dóna la gana i diuen als palestins que no tenen dret a viure allí".

Biden també dedica crítiques a l'Autoritat Palestina, un organisme que "ha perdut la seva credibilitat" durant els últims conflictes entre les faccions palestines i Israel. Com a conseqüència, ha creat un "buit per a l'extremisme" amb elements "tan radicals" com els quals es troben al Govern israelià.

"Només espero que 'Bibi' (Netanyahu) exerceixi moderació dins dels seus plans de reforma", conclou Biden.