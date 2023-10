Biden demanarà al Congrés dels EUA un paquet d'ajuda d'emergència "sense precedents" per a Ucraïna i Israel

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous durant un discurs des del despatx Oval que demanarà al Congrés l'aprovació d'un paquet d'ajuda d'emergència per a Ucraïna i Israel "sense precedents".

Biden ha emfatitzat que aquestes ajudes mantindran a les tropes estatunidenques fora dels conflictes alhora que contribuiran a derrotar els terroristes de Hamas" i al "tirà (Vladimir) Putin", els qui considera que pretenen "acabar amb les democràcies".

No obstant això, el mandatari ha diferenciat entre el Moviment de Resistència Islàmic (Hamas) i el poble palestí, i ha reiterat el seu compromís amb aconseguir la pau i una solució de dos estats al conflicte.

De fet, s'ha mostrat "profundament commogut" per la mort de palestins després de l'atac contra l'hospital gazià d'Al Ahli, en el qual van morir 471 persones, però ha desvinculat a l'Exèrcit d'Israel de la seva suposada responsabilitat en el bombardeig.

"Per difícil que sigui, no podem renunciar a la pau. No podem renunciar a una solució de dos estats. Israel i els palestins mereixen per igual viure en seguretat, dignitat i pau", ha assegurat el mandatari.

En aquest sentit, ha explicat que un Pròxim Orient més estable i millor connectat, amb més oportunitats de treball i mercats més predictibles beneficia als Estats Units.

D'altra banda, ha insistit en la importància de continuar ajudant als ucraïnesos perquè Rússia "no elimini a Ucraïna".

"Kíiv segueix dempeus per l'ajuda de la coalició liderada pels Estats Units (...) Sé que tenim divisions dins de casa, però hem de superar-les. No deixarem a terroristes com Hamas o tirans com Putin guanyar. Hem de recordar al món qui som. No hi ha res a fora del nostre abast si ens ho proposem", ha afirmat Biden.