Biden demana rebaixar la tensió per evitar un camp de batalla: "Resolguem les nostres diferències a les urnes"

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, s'ha adreçat aquest diumenge al poble nord-americà per demanar que es rebaixi la tensió i evitar així que la situació derivi en un camp de batalla, després d'al·legar que "tothom té la responsabilitat de fer-ho", arran de l'intent d'assassinat aquest cap de setmana contra el seu predecessor, Donald Trump, que ha resultat ferit lleu.

"Als EUA resolem les nostres diferències a les urnes. Així és com ho fem. No amb bales. El poder de canviar els EUA sempre ha d'estar a les mans de la gent, no d'un possible assassí. Les visions oposades en campanya s'han de resoldre de manera pacífica, no pas mitjançant actes de violència", ha declarat des del Despatx Oval.

"Un expresident ha estat tirotejat i un ciutadà nord-americà ha mort mentre simplement donava suport al seu candidat. No podem seguir aquest camí als EUA. La violència no ha estat mai la resposta. (...) Sense excepcions. No podem permetre que es normalitzi", ha sostingut.

En aquest sentit, ha recordat altres fets viscuts recentment al país com l'assalt al Capitoli (6 de gener del 2021) o l'agressió a cops de martell contra Paul Pelosi, marit de l'expresidenta de la Cambra de Representants Nancy Pelosi (28 d'octubre del 2022). També ha esmentat els atacs contra membres del Congrés i de tots dos partits, intimidació a funcionaris electorals o un complot de segrest contra autoritats.

Per això, Biden ha demanat a la ciutadania que faci front amb respecte i unitat als "profunds desacords" que tenen. "No hi ha res més important per a nosaltres que estar junts", ha assegurat, si bé ha destacat que l'elecció dels pròxims comicis "donarà forma al futur dels EUA i del món en les pròximes dècades". Així, ha optat per "la decència, la dignitat i el joc net".

L'atac, en el qual Trump va resultar ferit lleu, es va saldar amb la mort d'un simpatitzant i amb dos ferits més hospitalitzats. L'atacant, identificat com Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, va ser abatut per un franctirador del Servei Secret.