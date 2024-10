Biden critica Trump per "liderar un allau de mentides" sobre la resposta del Govern als huracans

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha criticat aquest dimecres a l'expresident i candidat republicà a la Presidència Donald Trump per "liderar un allau de mentides sobre els esforços del Govern nord-americà en resposta als huracans 'Milton' i 'Helene'.

"En les darreres setmanes s'ha produït una promoció imprudent, irresponsable i incessant de desinformació i mentides descarades que estan pertorbant a la gent. Està minant la confiança en l'increïble treball de rescat i recuperació que ja s'ha realitzat i se seguirà realitzant, i és perjudicial per els qui més ajuda necessiten", ha declarat des de la Casa Blanca.

Biden ha lamentat que s'estigui dient que "s'estan confiscant propietats" per les quals les persones afectades per aquestes tempestes només rebran 750 dòlars en efectiu i que els diners que es necessiten davant dels temporals s'estan desviant a migrants. "Quina cosa més ridícula. No és veritat", ha resolt, abans d'advertir que "ara les acusacions s'estan tornant encara més estranyes".

També ha arremès contra la congressista republicana Marjorie Taylor Green (de l'estat de Geòrgia, on s'han registrat 33 morts com a conseqüència d'Helene) per dir que el Govern federal està controlant el clima. "Estem controlant el clima? És més que ridícul. És tan estúpid que ha de parar", ha dit.

"En moments com aquest, no hi ha estats vermells o blaus. Només Estats Units d'Amèrica, on els veïns ajuden als veïns, els voluntaris i els equips d'emergències ho arrisquen tot, fins i tot les seves vides, para ajudar als seus compatriotes. Els funcionaris estatals, locals i federals estan braç a braç", ha indicat.

Quan els periodistes li han preguntat per què hi ha polítics que aprofiten l'ocasió per difondre informació errònia, Biden ha reconegut que no ho sap. "Poden especular, però em semblen, i he usat la frase més del que l'he usat en tota la meva carrera: antiestatunidencs", ha conclòs.