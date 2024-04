Biden creu que Netanyahu està cometent "un error" a la Franja de Gaza

El mandatari assegura que "no hi ha excuses" per no permetre l'entrada d'ajuda humanitària i demana a Israel un alto-el-foc

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, està cometent "un error" en l'ofensiva israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza, i ha assegurat que "no hi ha excuses" que impedeixin proveir a l'enclavament d'ajuda humanitària, raó per la qual ha insistit en un alto-el-foc.

"Crec que el que està fent és un error. És intolerable", ha declarat Biden després de ser preguntat sobre les accions de Netanyahu durant una entrevista amb el canal de televisió nord-americana Univision.

El mandatari ha aprofitat per insistir en l'establiment d'un alto-el-foc que permeti l'entrada d'assistència humanitària per a la població a Gaza, que està patint una greu crisi com a conseqüència de la gran destrucció d'infraestructura civil i la manca d'aliments i altres matèries essencials.

"El que demano als israelians és un alto-el-foc i que permetin, durant les properes sis o vuit setmanes, l'accés total de tots els aliments i medicines que entrin al país. He parlat amb tots, els saudites, els jordans i els egipcis. Estan preparats per entrar. Estan preparats per traslladar aquest menjar. I crec que no hi ha excusa per no atendre les necessitats mèdiques i alimentàries d'aquestes persones. Hauria de fer-se ja", ha afegit Biden.

A més, ha tornat a criticar l'atac israelià contra un grup de treballadors de l'ONG World Central Kitchen (WCK), que va deixar set morts.

L'Exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva sobre la Franja arran dels atacs de Hamas del 7 d'octubre, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges, dels quals ja han estat alliberats un centenar. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de més de 33.300 persones, als quals se sumen al voltant de 450 palestins a Cisjordània i a Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i de colons israelians.