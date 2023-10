Biden confirma que Israel es compromet a permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja des d'Egipte

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha confirmat aquest dimecres a Tel-Aviv que Israel s'ha compromès a permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza des d'Egipte, si bé ha advertit que qualsevol possible bloqueig al subministrament tindrà conseqüències.

"Estem treballant en estreta cooperació amb el Govern d'Egipte, les Nacions Unides i les seves agències, com el Programa Mundial d'Aliments i altres socis a la regió perquè els camions passin la frontera com més aviat millor", ha reblat el mandatari, segons ha recollit la cadena CNN.

Per la seva banda, el Govern israelià ha indicat en un comunicat que "Israel no obstaculitzarà el subministrament procedent d'Egipte mentre únicament es tracti d'aliments, aigua i medicines per a la població civil situada al sud de la Franja de Gaza".