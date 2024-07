Biden confirma que continuarà sent president dels EUA durant els pròxims sis mesos

MADRID, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha confirmat aquest dimecres en el seu discurs a la nació que continuarà en el càrrec durant els pròxims sis mesos, moment en el qual els ciutadans nord-americans elegiran el nou mandatari del país en uns comicis en els quals l'expresident Donald Trump previsiblement s'enfrontarà contra la vicepresidenta, Kamala Harris.

"Durant els pròxims sis mesos em centraré a fer la meva feina com a president. Això vol dir que continuaré abaixant els preus a les famílies treballadores i fent créixer la nostra economia. Continuaré defensant les nostres llibertats personals i els nostres drets civils, des del dret a vot, fins al dret a decidir --en referència a l'avortament--", ha expressat durant la seva intervenció.

Biden ha justificat la decisió de retirar-se de la cursa a la Casa Blanca per a un segon mandat perquè "la defensa de la democràcia és més important que cap ambició personal", i creu que és "el moment" de donar pas a "veus" més joves, en referència a Harris, qui ha qualificat d'"experimentada, forta, capaç i gran companya" tant per a ell com per al país.

"He decidit que la millor manera d'avançar és passar la torxa a una nova generació. És la millor manera d'unir la nostra nació (...) No es tracta de mi, es tracta de vosaltres, de les vostres famílies, del vostre futur. Es tracta de nosaltres, el poble. No ho podem oblidar mai això, i jo no ho he fet mai. He deixat clar que crec que els EUA estan en un punt d'inflexió", ha afegit.

En aquest sentit, Biden ha expressat que els ciutadans hauran de triar "entre avançar o retrocedir, entre l'esperança i l'odi, entre la unitat o la divisió", i ha demanat "veure aquells amb els qui no estem d'acord no pas com enemics, sinó com companys".