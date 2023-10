Biden avala la versió israeliana sobre l'atac a l'hospital: "Sembla que ho ha fet l'altre bàndol"

Netanyahu agraeix l'"infrangible suport" dels Estats Units (EUA) en "moments difícils"

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels EUA, Joe Biden, ha donat per vàlida la versió d'Israel sobre l'atac que dimarts va deixar centenars de morts en un hospital de la Franja de Gaza, després d'assenyalar que per les dades que es disposa actualment "sembla que ho ha fet l'altre bàndol".

Biden ha fet unes breus declaracions davant els mitjans abans de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, davant qui s'ha mostrat "afligit" i "indignat per la destrucció de l'hospital, de la qual cosa Israel ha culpat Gihad Islàmica.

"Segons el que he vist, sembla que ho ha fet l'altre bàndol, no vosaltres", ha dit, per tot seguit admetre que "hi ha molta gent per aquí que no està segura de què ha passat".

El mandatari nord-americà ha cridat a ajudar la població "innocent" que s'ha quedat "enmig" del conflicte entre les forces israelianes i les milícies palestines. "Hamas no representa tots els palestins", ha declarat.

"El món està observant. Israel té un conjunt de valors, com els EUA i altres democràcies", ha afirmat Biden, "molt feliç" per una visita que arriba precedida per les que ja van fer prèviament els seus secretaris d'Estat i de Defensa.

Netanyahu ha agraït a Biden el seu "infrangible suport" en aquests "moments complicats" i ha emfatitzat que és "la primera visita d'un president nord-americà en temps de guerra". "Valorem el compromís per proporcionar-nos les eines que necessitem per defensar-nos", ha afegit.