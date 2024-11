Biden autoritza Ucraïna a utilitzar armament dels EUA de llarg abast contra Rússia, segons fonts

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, hauria autoritzat Ucraïna a emprar armament nord-americà de llarg abast contra Rússia, segons han informat diversos mitjans nord-americans citant fonts coneixedores.

Washington hauria autoritzat així atacs limitats enterritori rus en resposta a la presència de milers de militars nord-coreans en el front per reforçar l'ofensiva russa a l'est d'Ucraïna, informen mitjans com 'The Washington Post' i 'The New York Times'.

En primer lloc, aquest canvi busca ser dissuasiu enfront de Corea del Nord perquè no enviï més tropes a Rússia i percebi que la presència a la zona és un "costós" error, segons una de les fonts del 'The Washington Post'. Per això, els atacs se centraran en principi a la regió de Kursk, on les forces ucranianes ja controlen una petita porció de territori rus i precisament on estarien desplegats els soldats nord-coreans des d'octubre.

En concret, Kíev podrà emprar el Sistema Tàctic de Míssils de l'Exèrcit (ATACMS) contra objectius en territori rus, la qual cosa estava fins ara vetada per temor a una escalada, i és especialment rellevant perquè aquesta decisió s'ha pres a menys de dos mesos del relleu a la Casa Blanca després de la victòria electoral de Donald Trump, que ha promès posar fi a la guerra.

L'autorització "tindrà un efecte molt específic i limitat" en el camp de batalla per evitar una possible escalada, segons una altra font de 'The Washington Post'.

Altres fonts han apuntat a que Biden pretén amb aquest gest reforçar la posició d'Ucraïna amb vista a una possible negociació amb Moscou una vegada Trump arribi al poder el gener.

L'ATACMS és un sistema de míssils supersònics guiats que pot portar una ogiva de bombes que té un abast màxim d'uns 305 quilòmetres.