Biden atribueix la derrota del primer debat contra Trump al cansament

Will Lanzoni/CNN via ZUMA Press / DPA

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha afirmat aquest dimarts que el fallit primer debat contra el seu rival republicà, Donald Trump, es deu al cansament a causa dels seus darrers viatges internacionals.

"Vaig decidir viatjar pel món un parell de vegades poc abans del debat. No vaig escoltar el meu equip. I després gairebé em quedo adormit a l'escenari", ha afirmat als mitjans en reconèixer que no va tenir el millor dia i que no havia estat "gaire intel·ligent" per part seva.

Biden ha afirmat que aquestes declaracions "no són una excusa, sinó una explicació", i després de disculpar-se ha emfatitzat que era "fonamental" per guanyar els comicis, que se celebraran el 8 de novembre.

L'erràtic rendiment de Biden durant el primer debat ha complicat la seva nominació final en la convenció demòcrata de Chicago, ja que nombrosos responsables de campanya i fins i tot legisladors del seu propi partit han expressat consternació per la manca de claredat d'idees i la facilitat amb la qual Trump va explotar els constants dubtes sobre la capacitat de lideratge del president per la seva avançada edat.

No obstant això, la Casa Blanca ha descartat aquest dimarts fer-li un test cognitiu després dels dubtes sorgits arran del debat i ha recordat que cada any presenten un informe "exhaustiu i transparent" sobre la seva salut. "El que creiem és que va ser una mala nit. I a sobre ho va fer mentre estava constipat", ha mirat de justificar el seu portaveu, Karine Jean-Pierre.