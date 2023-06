Biden assegura que s'han aconseguit avenços amb Pequín després de les converses

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha assegurat que s'han aconseguit avenços amb la Xina després de les converses entre el president xinès, Xi Jinping, i el secretari del Departament d'Estat, Antony Blinken, que està de visita al gegant asiàtic.

"(Blinken) ha fet un gran feina. Anem pel bon camí", ha declarat Biden durant una roda de premsa en la qual ha valorat positivament el viatge del secretari d'estat a Pequín després de les tenses relacions entre tots dos països.

Per la seva banda, Xi ha destacat el progrés en les relacions fruit d'aquesta simbòlica visita, de la qual espera que surti un nou marc de relacions basat en el "respecte mutu".

Blinken ha promès que els EUA respectaran la política d''una sola Xina' i que no defensaran la independència de Taiwan, que la Xina considera com una província rebel, i ha instat les dues parts a resoldre les seves diferències de manera pacífica.

No obstant això, el secretari d'estat també ha expressat preocupació respecte als drets humans a Xinjiang i Hong Kong, i ha qualificat de "provocatives" les maniobres de l'exèrcit xinès a l'estret de Taiwan.

Tant Pequín com Washington han incidit en la necessitat de rebaixar les tensions entre tots dos països, raó per la qual el ministre d'Exteriors xinès, Qin Gang, ha acceptat una invitació per visitar Washington, i Biden s'ha mostrat disposat a una futura reunió amb Xi.