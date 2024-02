Biden assegura que la seva memòria "està bé" després que un fiscal especial ha dit que és "limitada"

Sobre la mort del seu fill: "No necessito que ningú em recordi quan va morir"

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha destacat que la seva "memòria està bé" després que el fiscal especial Robert Hur ha assenyalat que la seva memòria està "significativament limitada" en un informe sobre el seu cas de retenció de documents classificats, pel qual finalment no serà imputat.

"No, mira, la meva memòria està bé. Doneu un cop d'ull al que he fet des que soc president. Cap de vosaltres va pensar que podria superar les coses que he aconseguit tirar endavant", ha declarat Biden durant una conferència de premsa a la Casa Blanca.

El mandatari nord-americà ha diferenciat el seu cas del de l'expresident Donald Trump, imputat precisament per retenir i difondre documents classificats, per la seva cooperació amb la investigació i per no obstruir la justícia "com va fer Trump".

Així, ha traslladat part de la culpa al seu equip d'assessors, que els haurien d'haver retornat, tot i que ha admès que hauria d'haver estat més atent. "Els fets són que han arribat a una ferma conclusió: que no vaig incomplir la llei", ha afegit el president.

Biden també ha criticat durament la part de l'informe del fiscal especial en què s'esmenta que no recorda els moments de la mort del seu fill Joseph 'Beau' Biden, mort el 2015 a causa d'un càncer cerebral.

"Hi ha una referència al fet que no recordo quan va morir el meu fill. Com s'atreveix a plantejar això? Francament, quan em van fer la pregunta, vaig pensar que no era de la seva maleïda incumbència (...) No necessito que ningú em recordi quan va morir", ha afegit.

Robert Hur conclou en l'informe que el president dels EUA va retenir i revelar "intencionadament" documents classificats, si bé ha descartat presentar càrrecs en contra seu per la seva avançada edat i per col·laborar durant tot el procés.

Poc després, Biden ha ressaltat que la investigació ha estat "exhaustiva" i es remunta a la dècada dels 70, quan era senador. "M'alegra veure que han arribat a la conclusió a la qual vaig pensar que arribarien: que no es presentaran càrrecs i que l'afer està tancat", ha dit.