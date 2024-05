Biden assegura que l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza "no és un genocidi"

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha assegurat aquest dilluns que l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel sobre la Franja de Gaza, en què ja han mort més de 35.500 palestins, "no és un genocidi" i ha carregat contra la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) per haver demanat una ordre d'arrest internacional per al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant.

Així mateix, ha tornat a insistir durant la celebració d'un acte que "no es pot comparar" Israel amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), els principals líders del qual també han estat objectiu d'aquesta petició.

"No creiem que tinguin jurisdicció sobre cap de les parts d'aquest conflicte, i això inclou Hamas. Creiem fermament que Hamas ha de retre comptes", ha declarat el portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Matthew Miller, durant una conferència de premsa. "El TPI no té jurisdicció sobre cap de les parts perquè el poble palestí no representa un estat, i això inclou els líders de Hamas", ha afegit.

El fiscal en cap del TPI, Karim Khan, ha reclamat aquest dilluns emetre una ordre d'arrest contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, i diferents alts càrrecs de Hamas per suposats crims de guerra i contra la humanitat arran dels atacs del 7 d'octubre per part del grup i la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.