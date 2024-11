Biden aprova l'enviament de mines antipersona a Ucraïna en un altre important canvi de política

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aprovat l'enviament de mines antipersona a Ucraïna en un altre important canvi de política, després que en els darrers dies autoritzés a les autoritats ucraïneses a utilitzar armament nord-americà de llarg abast contra Rússia, segons han informat diversos mitjans nord-americans citant fonts coneixedores de l'assumpte.

Washington espera que Ucraïna utilitzi aquestes mines antipersona per reforçar les seves línies defensives dins del seu territori, mentre que els avanços russos amenacen amb superar les defenses ucraïneses, no com una capacitat ofensiva a Rússia, mentre que ha demanat garanties que Kíiv tractarà de limitar el risc que presenten les mines per als civils, segons ha informat el diari 'The Washington Post' o la cadena de televisió nord-americana CNN.

L'objectiu és que les mines terrestres ajudin a les tropes ucraïneses a apuntalar les seves defenses per frenar als militars russos --que han aconseguit avanços significatius a la regió de Donetsk i en els darrers mesos han guanyat territori al ritme més ràpid des del 2022-- i canalitzar-los cap a àrees on puguin ser atacades amb artilleria i coets.

Els Estats Units ha proporcionat des dels primers dies de la guerra mines antitanc a Kíiv per atenuar la superioritat numèrica de Rússia en vehicles blindats, però no havia accedit a lliurar mines antipersona per temor al perill que poden presentar. Els grups de Drets Humans han criticat durant molt temps l'ús de mines antipersona perquè poden matar indiscriminadament i poden romandre actives durant anys després que hagi acabat el conflicte en el qual es van utilitzar inicialment.

Segons els funcionaris consultats pels esmentats mitjans, el tipus de mines que els Estats Units proporcionarà a Ucraïna serà "no persistent", és a dir, que tindran un mecanisme intern per escurçar la vida útil del detonador, amb la finalitat de reduir el perill per als civils. Els responsables polítics ucraïnesos s'haurien compromès a no desplegar les mines en zones densament poblades.