Biden anuncia la primera llei contra la islamofòbia en la història dels EUA

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dimecres la primera llei contra la islamofòbia en la història del país en un context en el qual nombrosos informes destaquen el creixement tant de la islamofòbia com de l'antisemitisme, tots dos exacerbats per la recent escalada del conflicte palestí-israelià.

"El president Biden es va presentar a les eleccions per restaurar l'ànima de la nostra nació. És rotund: als Estats Units no hi ha lloc per a l'odi contra ningú", ha afirmat la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicat.

A més, Jean-Pierre ha recordat i lamentat l'assassinat de Wadea al Fayoume, un nen palestí-estatunidenc de sis anys que va ser assassinat a mitjan setembre als afores de la ciutat de Chicago per ser musulmà; la seva mare va quedar greument ferida després de ser atacats per un home de 71 anys.

"Durant massa temps, els musulmans dels Estats Units, i els qui són percebuts com a musulmans, com els àrabs i els sikhs, han patit un nombre desproporcionat d'atacs alimentats per l'odi i altres incidents discriminatoris", ha asseverat la portaveu.

Aquest anunci està emmarcat en els esforços de l'Administració Biden en els seus intents de "contrarestar la islamofòbia, l'antisemitisme i les formes connexes de prejudici i discriminació" dins del país.